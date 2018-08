Four days before Niko Kovac's team faces Eintracht Frankfurt in the DFL-Supercup, it met Bavarian minnow Rottach-Egern in a contest that was predictably one-sided.

Vielen Dank, FC Rottach-Egern!

Kingsley Coman, Robert Lewandowski, Sandro Wagner and Maximilian Franzke all scored hat-tricks, while Thomas Muller and James Rodriguez each bagged braces.

22 men on the pitch, 22 goals on the scoreboard



It was a great outing for our boys against FC Rottach-Egern! #MiaSanMia



Catch the highlights from #FCRFCB here

The first of Coman's three strikes was scored just 39 seconds into the first half, during which Bayern conceded twice.