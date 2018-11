Alba wins Spain recall from Luis Enrique

Barcelona left-back Jordi Alba has been called into the Spain squad for the first time since Luis Enrique took charge.

Goalkeepers: David De Gea (Manchester United), Kepa Arrizabalaga (Chelsea), Pau Lopez (Real Betis)

Defenders: Jonny Otto (Wolves), Cesar Azpilicueta (Chelsea), Diego Llorente (Real Sociedad), Sergio Ramos (Real Madrid), Mario Hermoso (Espnayol), Inigo Martinez (Athletic Bilbao), Jose Gaya (Valencia), Jordi Alba (Barcelona)

Midfielders: Sergi Roberto (Barcelona), Dani Ceballos (Real Madrid), Brais Mendez (Celta Vigo), Rodri (Atletico Madrid), Sergio Busquets (Barcelona), Pablo Fornals (Villarreal), Saul (Atletico Madrid), Suso (AC Milan), Marco Asensio (Real Madrid), Isco (Real Madrid)

Forwards: Rodrigo (Valencia), Iago Aspas (Celta Vigo), Alvaro Morata (Chelsea)