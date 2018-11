James Rodriguez faces several weeks on the sidelines after Bayern Munich announced the midfielder has a knee injury.

The club confirmed the 27 year-old Colombian tore a ligament in his knee during a training session, a test of Bayern's midfield depth amid a lean run of results fot he defending champion.