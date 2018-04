The Argentine Superliga match between Colon and Velez Sarsfield was called off inside the first half hour, after fans of the home team threw numerous firecrackers onto the pitch, one of which narrowly missed the visiting team's goal-keeper, Cesar Rigamonti.

#SuperligaQuilmesClásica El partido entre @colonoficial y @velez fue suspendido por el árbitro Andrés Merlos a los 22' por falta de garantías, tras la caída de la tercera bomba de estruendo en el área de César Rigamonti. El caso será elevado al tribunal de disciplina de la @afa. — Superliga Argentina (@argsaf) April 7, 2018

A tweet from the Argentine Superliga indicated the matter would be referred to the AFA's judicial system.