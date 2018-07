The Argentine Football Association (AFA) has announced Jorge Sampaoli will not continue as national team head coach following a chaotic World Cup.

[SELECCIÓN MAYOR] En el día de la fecha, la @AFA y Jorge Sampaoli llegaron a un acuerdo mutuo para terminar su ciclo al mando de la Selección Argentina https://t.co/VUhqiiswnJ pic.twitter.com/R0SxoxxPnc — Selección Argentina (@Argentina) July 15, 2018

After taking the reins in 2017, Sampaoli oversaw the revival of Argentina's World Cup qualification campaign, the Albiceleste finishing fourth behind Brazil, Uruguay and Colombia. His team made it out of the group stage, before being knocked out 4-3 in the round of 16 by France.