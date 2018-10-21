برشلونة ينتزع صدارة الدوري الإسباني من إشبيلية

انتزع برشلونة صدارة الدوري الإسباني من ضيفه إشبيلية بعدما فاز عليه بأربعة أهداف لاثنين لحساب الجولة التاسعة. المباراة شهدت مغادرة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للملعب بعد ثلث ساعة إثر إصابته في مرفقه الأيمن.

ريال مدريد يسقط أمام ضيفه ليفانتي بهدفين لواحد

أطاح ليفانتي مضيفه ريال مدريد وفاز عليه بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة التاسعة من الدوري الإسباني . خسارة هي الثانية على التوالي والثالثة للمدرب لوبيتيغي في آخرِ أربع مباريات في الليغا .

تشيلسي يتعادل مع ضيفه مانشستر يونايتد

خطف تشيلسي تعادلا مثيرا بهدفين لمثلهما من ضيفه مانشستر يونايتد في الثواني الأخيرة من قمة مباريات الجولة التاسعة، بذلك نجا ساري وفريقه تشيلسي من تلقي أول هزيمة هذا الموسم.

مانشستر سيتي يحقق فوزا كبيرا على ضيفه بيرنلي

حقق حامل اللقب مانشستر سيتي فوزا كبيرا على ضيفه بيرنلي بخماسية دون رد لحساب الجولة التاسعة، وفي الجولة ذاتها قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول إلى الفوز على مضيفه هدرسفيلد بهدف دون رد.

تعادل مفاجئ ليوفنتوس أمام جنوى

أوقف جنوى سلسلة انتصارات يوفنتوس بعد أن فرض عليه التعادل على أرضه بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي لينجح نابولي في تقليص فارق النقاط مع السيدة العجوز بفوزه على مضيفه اودينيزي بثلاثية.