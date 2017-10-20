موجز الأخبار - الرجاء البيضاوي إلى المربع الذهبي، ميلان يسقط أمام آيك أثينا، آرسنال يفوز على النجم الأحمر، لاتسيو يتألق أمام نيس

ميلان يسقط في فخ التعادل مع ضيفه آيك أثينا 0 - 0 : حافظ ميلان على صدارة المجموعة الرابعة للدوري الأوروبي، رغم سقوطه في فخ التعادل مع ضيفه "آيك أثينا" دون أهداف.

آرسنال يفوز على النجم الأحمر بهدف ويعزز موقعه في صدارة المجموعة الثامنة : المباراة شهدت طرد لاعب النجم الأحمر ميلان روديتش إثر تلقيه البطاقة الصفراء الثانية، وهو ما استغله لاعبو آرسنال على أكمل وجه، بهجمة حملت لمسات رائعة واختتمها أوليفيه جيرو في شباك صاحب الضيافة. بهذه النتيجة رفع أرسنال رصيده من النقاط إلى تسع في الصدارة.

لاتسيو يعود بفوز خارج قواعده على حساب نيس 3 - 1 : انتزع لاتسيو صدارة المجموعة الحادية عشرة، بعد فوزه على مضيفه نيس بثلاثة أهداف لواحد. المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي منح نيس الأسبقية من رأسية في الدقيقة الرابعة، وبعد ذلك بدقيقة واحدة أدرك لاتسيو التعادل عن طريق فيليبي كايسيدو الذي استغل سوء تفاهم في دفاع نيس ونجح لاتسيو في تسجيل الهدف الثاني عبر سيرجي ميلينكوفيتش في الدقيقة الخامسة والستين. اللاعب ذاته عاد في اللحظات الأخيرة من اللقاء ليختتم ثلاثية فريقه لاتسيو.

ليون يعود بانتصار ثمين من أرض مضيفه إيفرتون : عاد أولمبيك ليون بانتصار ثمين من أرض مضيفه إيفرتون، بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن المجموعة الخامسة.

مارسيليا يقتنص فوزا ثمينا من غيماريش : اقتنص مارسيليا الفرنسي ثلاث نقاط ثمينة من ضيفه فيتوريا غيماريش البرتغالي، بالفوز عليه بهدفين لواحد ضمن المجموعة التاسعة.