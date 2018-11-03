بايلز تخطف الأنظار في الدوحة

ورفعت الأميركية بايلز حصيلتها من الميداليات الذهبية في كافة مشاركاتها في بطولة العالم إلى 14 عندما انتزعت المركز الأول في مسابقة الحركات الأرضية محققة الميدالية الذهبية الرابعة لها في الدوحة.

وأضافت اللاعبة البالغة من العمر 21 عاماً ميدالية برونزية في منافسات عارضة التوازن لتنال سادس ميدالية لها خلال أسبوع ولتكون بذلك المرة الأولى منذ 1987 التي تنال فيها امرأة ميداليات في كل منافسة من منافسات بطولة العالم خلال نسخة واحدة.

وبعد أن جمعت 20 ميدالية إجمالاً، عادلت بايلز رقم الروسية سفيتلانا خوركينا باعتبارها أكثر لاعبة جمباز تحقق ميداليات في منافسات بطولة العالم.

وعلى الرغم من معاناتها من مشكلات بسبب حصية في الكلى تسببت في دخولها لغرفة الطوارئ في المستشفى قبل البطولة، انتزعت بايلز الميدالية الذهبية في نهائي الفرق وكل الأجهزة وحصان القفز والحركات الارضية وفضية العارضتين وبرونزية عارضة التوازن.

وكان فوزها بلقب بطولة العالم لكل الأجهزة الرابع لها وهو ما يمثل رقماً قياسياً أيضاً.