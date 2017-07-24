اختلاف مبالغ المتوجين باختلاف الرياضة الممارسة

نظير كل تتويج، يـَنال الرياضي عادة جائزة ًماليّـة لكنَّ قيمتَها المادية تَـختلف باختلاف الرياضة المُمَـارَسة فعلى سبيل المثال، في رياضة الدرّاجات ينال المـُتوّج بأيّ طواف مبلغًا ماليّـا لا يـَتناسب مع الجـُهد الذي بُذل في حين تجد رياضيًـّا بجـُهد أقلّ يـَنال مبالغ تُـقدّر بالملايين.

