كريستيانو رونالدو يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم : توج البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في العالم التي تمنحها الفيفا للعام الثاني توالياً في الحفل الذي أقامه الاتحاد الدولي لكرة القدم في لندن. وتفوق رونالدو على منافسيه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة ونجم باريس سان جيرمان البرازيلي نيمار، ليحقق هداف الريال و نجمه الأول لقب الجائزة للعام الثاني على التوالي و للمرة الخامسة بإضافة جوائز الكرة الذهبية الثلاث التي حققها رونالدو في مشواره.

زيدان يفوز بجائزة أفضل مدرب في العالم : فاز الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بجائزة أفضل مدرب في العالم للعام 2017.

فلورنتينو بيريز فخور بما حققه كريستيانو رونالدو، زين الدين زيدان وبقية لاعبي الفريق وهو ما يؤكد على مكانة هذا النادي.

بوفون يفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم: أضاف جانلويجي بوفون حارس المرمى المخضرم لفريق يوفنتوس والمنتخب الإيطالي جائزة جديدة إلى سجل إنجازاته عندما فاز بجائزة أفضل حارس في العالم. وتفوق بوفون في الصراع على الجائزة على الكوستاريكي كيلور نافاس حارس الريال والألماني مانويل نوير حارس بايرن ميونخ، حيث قاد فريقَه يوفنتوس للفوز بلقب الدوري الإيطالي للموسم السادس على التوالي كما حافظ على نظافة شباكه في 600 دقيقة متتالية بدوري الأبطال.

جيرو يفوز بجائزة بوشكاش: لقب أفضل هدف وجائزة "بوشكاش" عاد لمهاجم فريق آرسنال والمنتخب الفرنسي جيرو.

ليكي مارتنز تفوز بجائزة أفضل لاعبة : لقب أفضل لاعبة عاد للهولندية "ليكي مارتنز" مهاجمة برشلونة المتألقة. مارتنز التي لم تحضر الحفل في لندن تسلمت جائزتها بمعسكر منتخب بلادها من أيدي النجم السابق لمنتخب الطواحين ماركو فان باستن، ويأتي تتويجها بالجائزة بعد قيادتها للمنتخب الهولندي للتتويج بكأس امم أوروبا للسيدات لتتفوق على الأمريكية "كيلي لويد" الفائزة باللقب في العامين الماضيين والفنزويلية "دينا كاستيانوس".

لاعبو الريال وبرشلونة يهيمنون على تشكيلة منتخب العالم : لاعبو الريال وبرشلونة يهيمنون على تشكيلة منتخب العالم. التشكيلة ضمت خمسة لاعبين من ريال مدريد، ولاعبين اثنين من برشلونة بخلاف نيمار الذي انتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف هذا العام، وذلك بعد ان تنافسوا مع 55 لاعباً وصلوا للقائمة النهائية على دخول التشكيلة التي تضم أحد عشر لاعبا فقط.