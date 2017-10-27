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الدوري الإنكليزي الممتاز
رياضات أخرى

آخر الأخبار: ديمبيلي يعود لبرشلونة، وفاق سطيف يفوز على مولودية وهران

من قبل
8:27 دقيقة

لمعرفة آخر الأخبار الرياضية ومواعيد المباريات ونتائج المباريات ليوم 27/10/2017.

إليكم أبرز ما جاء في عالم الساحرة المستديرة

  • الريان يتغلب على السد بهدفين لواحد في الجولة السادسة من المسابقة.

  • الدوري القطري : الأهلي يتعادل مع العربي 2 - 2.

  • الدوري الجزائري : وفاق سطيف يفوز على مضيفه مولودية وهران 2-1.

  • ماوريسيو بوتشيتينو: إصابة هاري كين لا تدعو للقلق.

  • لاعب برشلونة ديمبيلي يتعافى بشكل جيد بعد نجاح العملية الجراحية.

  • الدولي التونسي نعيم السليتي يغيب عن مباراة منتخب بلاده أمام ليبيا بسبب الإصابة.

  • جونيور الكولمبي يتغلب على مضيفه ريسيفه البرازيلي بهدفين في ذهاب ربع نهائي كوبا سود اميركانا.

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رياضات أخرى

  • كليبرز يخطف الفوز من بورتلاند في اللحظات الأخيرة.

  • المصنفة الأولى هاليب تودع المسابقة بخسارتها أمام الأوكرانية سفيتولينا.

  • كارولين غارسيا تتفوق على كارولين فوزنياكي وتبلغ نصف النهائي.

  • ديل بوترو يعبر إلى نصف النهائي على حساب باوتيستا أغوت.

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تقارير إخبارية وفاق سطيف الجزائري مولودية وهران عثمان ديمبيلي

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