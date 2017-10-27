آخر الأخبار: ديمبيلي يعود لبرشلونة، وفاق سطيف يفوز على مولودية وهران

إليكم أبرز ما جاء في عالم الساحرة المستديرة
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الريان يتغلب على السد بهدفين لواحد في الجولة السادسة من المسابقة.
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الدوري القطري : الأهلي يتعادل مع العربي 2 - 2.
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الدوري الجزائري : وفاق سطيف يفوز على مضيفه مولودية وهران 2-1.
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ماوريسيو بوتشيتينو: إصابة هاري كين لا تدعو للقلق.
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لاعب برشلونة ديمبيلي يتعافى بشكل جيد بعد نجاح العملية الجراحية.
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الدولي التونسي نعيم السليتي يغيب عن مباراة منتخب بلاده أمام ليبيا بسبب الإصابة.
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جونيور الكولمبي يتغلب على مضيفه ريسيفه البرازيلي بهدفين في ذهاب ربع نهائي كوبا سود اميركانا.
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كليبرز يخطف الفوز من بورتلاند في اللحظات الأخيرة.
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المصنفة الأولى هاليب تودع المسابقة بخسارتها أمام الأوكرانية سفيتولينا.
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كارولين غارسيا تتفوق على كارولين فوزنياكي وتبلغ نصف النهائي.
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ديل بوترو يعبر إلى نصف النهائي على حساب باوتيستا أغوت.
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