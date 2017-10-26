وست هام "يعاقب" توتنهام على تراخيه : ودع توتنهام كأس الرابطة الإنكليزية مبكرا بخسارته أمام جاره وست هام بهدفين لثلاثة في دور الستة عشر، البداية جاءت لمصلحة المضيف توتنهام بعدما تقدم في الدقيقة السادسة عن طريق الفرنسي موسى سيسوكو. واضاف الدولي الإنكليزي ديلي آلي الهدف الثاني في الدقيقة السابعة والثلاثين. لكن كتيبة المدرب الصربي سلافن بيليتش قلبت الأمور لصالحها في الشوط الثاني بعدما سجل الغاني أندريه أيو الهدف الأول لفريقه في الدقيقة55، ثم عاد اللاعب ذاته وسجل هدف التعادل لوست هام الذي نجحت مساعيه في خطف بطاقة العبور إلى ربع النهائي بإحرازه هدفا ثالثا عن طريق الإيطالي أنجيلو أوغبونا.

تشيلسي يبلغ ربع النهائي بفوزه على إيفرتون 2-1 : تأهل تشيلسي إلى ربع نهائي كأس الرابطة الانكليزية بفوزه على ضيفه إيفرتون بهدفين لواحد. المباراة الاولى لمدرب إيفرتون الجديد ديفيد انسوورث لم تجر رياحها كما كان يشتهي، فاستقبلت شباكه هدفا في الدقيقة 26 سجله أنطونيو روديغير وفي الدقيقة الاخيرة ضاعف ويليان النتيجة بهدف ثاني لكن كالفيرت ليوين سرعان ما سجل هدفا شرفيا لايفرتون الذي خرج من المسابقة.

بايرن ميونيخ يبلغ ثمن النهائي بفوزه على مضيفه لايبزيغ بركلات الترجيح : حجز بايرن ميونيخ بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا بعد تخطيه عقَبة لايبزيغ بشق الأنفس بفضل ركلات الترجيح اثر إنتهاء المباراة بينهما في الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

كأس ألمانيا: كولن يتأهل إلى ثمن النهائي بفوزه على هيرتا برلين 3 - 1.

أتلتيكو مدريد يتعادل مع مضيفه إلتشي : تعادل أتلتيكو مدريد مع مضيفه إلتشي بهدف لمثله في ذهاب دور 32 من كأس ملك إسبانيا.

بونفيرادينا يفوز على فياريال بهدف نظيف في كأس إسبانيا.

ركلات الترجيح تمنح ليل التأهل على حساب فالنسيان : بلغ ليل ثمن نهائي كأس الرابطة الفرنسية بفوزه على ضيفه فالنسيان بركلات الترجيح 5-4 بعد التعادل بهدفين لمثلهما في الوقت الأصلي والإضافي.

نابولي يستعيد الصدارة بفوزه على مضيفه جنوى : في الدوري الإيطالي حافظ نابولي على الصدارة بعد فوزه على مضيفه جنوى بثلاثة أهداف لهدفين لحساب الجولة العاشرة.