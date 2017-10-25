إليكم أبرز ما جاء في عالم الساحرة المستديرة
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انتر يعتلي صدارة الدوري الايطالي مؤقتاً - ملخص واهداف مباراة انتر وسمبدوريا 3-2: اعتلى إنتر ميلان صدارة الدوري الإيطالي مؤقتاً بفوزه الصعب والمثير على ضيفه سمبدوريا، في اهم مباريات اليوم الثلاثاء، في افتتاح مباريات المرحلة العاشرة.
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برشلونة يعبر مورسيا بالثلاثة ويقترب من ثمن نهائي كأس اسبانيا: وضع برشلونة حامل اللقب قدماً في دور الستة عشر لكأس ملك إسبانيا بعد فوزه على مضيفه ريال مورسيا المنافس بدوري الدرجة الثانية (ب) بنتيجة 3 صفر اليوم الثلاثاء في ذهاب دور الـ32 للبطولة.
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مان يونايتد وسيتي وآرسنال إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنكليزية: بلغ كل من مانشستر يونايتد وآرسنال ومانشستر سيتي الدور ربع النهائي من مسابقة كأس رابطة الأندية الانكليزية المحترفة مساء اليوم الثلاثاء.
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حامل اللقب دورتموند يمضي قدماً في كأس ألمانيا: بلغ بوروسيا دورتموند حامل اللقب الثلاثاء الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس ألمانيا في كرة القدم باكتساحه مضيفه ماغديبورغ من الدرجة الثالثة بخماسية نظيفة.
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الأهلي والوداد – حسابات مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا: الأهلي والوداد .. نهائي عربي قوي يليق بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، يدخل الفريقان مواجهة الذهاب فيه بحسابات مختلفة ستكشف عنها السطور التالية.
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مونديال 2018: روسيا ترفع الميزانية بـ510 ملايين يورو: ارتفعت ميزانية نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقررة في روسيا العام المقبل بنحو 34,5 مليار روبل روسي (510 ملايين يورو) من خلال مرسوم أصدرته الثلاثاء الحكومة الروسية.
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رياضات أخرى
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فوز افتتاحي سريع لفيدرر في بازل: حقق السويسري روجيه فيدرر فوزا سريعا في مستهل مشواره في دورة بازل السويسرية الدولية في كرة المضرب على الأميركي المغمور فرنسيس تيافوي 6-1 و6-3 الثلاثاء وبلغ الدور الثاني.
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بليسكوفا أولى المتأهلات إلى نصف نهائي الماسترز: تمكنت التشيكية كارولينا بليسكوفا من حجز مكان في نصف نهائي بطولة الماسترز سيدات بفوزها على الاسبانية غاربين موغوروزا.
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الدوري الأميركي للمحترفين: 34 نقطة لجيمس في سلة شيكاغو: سجل ليبرون جيمس 34 نقطة ونجح في 13 متابعة ليقود كليفلاند كافالييرز إلى الفوز على شيكاغو بولز 119-112 ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
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