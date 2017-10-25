انتر يعتلي صدارة الدوري الايطالي مؤقتاً - ملخص واهداف مباراة انتر وسمبدوريا 3-2: اعتلى إنتر ميلان صدارة الدوري الإيطالي مؤقتاً بفوزه الصعب والمثير على ضيفه سمبدوريا، في اهم مباريات اليوم الثلاثاء، في افتتاح مباريات المرحلة العاشرة.

برشلونة يعبر مورسيا بالثلاثة ويقترب من ثمن نهائي كأس اسبانيا: وضع برشلونة حامل اللقب قدماً في دور الستة عشر لكأس ملك إسبانيا بعد فوزه على مضيفه ريال مورسيا المنافس بدوري الدرجة الثانية (ب) بنتيجة 3 صفر اليوم الثلاثاء في ذهاب دور الـ32 للبطولة.

مان يونايتد وسيتي وآرسنال إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنكليزية: بلغ كل من مانشستر يونايتد وآرسنال ومانشستر سيتي الدور ربع النهائي من مسابقة كأس رابطة الأندية الانكليزية المحترفة مساء اليوم الثلاثاء.

حامل اللقب دورتموند يمضي قدماً في كأس ألمانيا: بلغ بوروسيا دورتموند حامل اللقب الثلاثاء الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس ألمانيا في كرة القدم باكتساحه مضيفه ماغديبورغ من الدرجة الثالثة بخماسية نظيفة.

الأهلي والوداد – حسابات مواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا: الأهلي والوداد .. نهائي عربي قوي يليق بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، يدخل الفريقان مواجهة الذهاب فيه بحسابات مختلفة ستكشف عنها السطور التالية.