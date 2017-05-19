"وادا" قد ترفع الايقاف عن الوكالة الروسية

وفرضت الوكالة الدولية الحظر على الوكالة الروسية في 2015، بعد كشف المحقق الكندي ريتشارد ماكلارين في تقرير أعده بناء على طلبها وجود برنامج تنشط ممهنج برعاية الدولة الروسية.

وأشار ريدي إلى أن الوكالة الروسية قامت بخطوات ملموسة لتحسين صورتها، وانه يمكنها استئناف اجراء الاختبارات الشهر المقبل بعد امتثالها الى المعايير التي طلبتها الوكالة الدولية.

وقال ريدي الخميس في مؤتمر صحافي في مونتريال بعد اجتماع لمجلس ادارة "وادا"، "ثمة عمل كبير تم انجازه".

وتابع "قرر مجلس الادارة انه في حال تلقينا، ونحن واثقون من ذلك، المعلومات الضرورية... سيكون في امكان الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات استئناف برنامج الاختبارات".

وكان التزام روسيا بمتطلبات وادا موضع شك مع تعيين بطلة القفز بالزانة السابقة ايلينا ايسينباييفا رئيسة لمجلس الاشراف على الوكالة الروسية للمنشطات، والتي انتقدت بشدة تقرير ماكلارين الذي استهدف بلادها ووصفته بأنه "عمل سياسي".

وكشف ماكلارين أدلة تثبت تورط الدولة الروسية برعاية نظام منشطات لرياضييها بين 2011 و2015، ما أدى الى اتخاذ عقوبات من هيئات رياضية دولية بحق روسيا وحرمان العديد من رياضييها من المشاركة في أولمبياد ريو 2016.

وأوقف الاتحاد الدولي لألعاب القوى روسيا عن المشاركة في كل البطولات التابعة له منذ أواخر 2015 على خلفية برنامج التنشط، بما يشمل بطولة العالم المقررة في لندن في آب/اغسطس المقبل.

وأضاف ريدي "ما انجز حتى هذه المرحلة مهم فعلا وانا ممتن لمجلس ادارة وادا لمنحه الضوء الاخضر لروسيا لاستئناف برنامج الاختبارات"، آملا في ان تعاود الوكالة الروسية عملها مطلع حزيران/يونيو.

وقامت روسيا ببعض الخطوات لاستعادة ثقة المنظمات الدولية، فكشفت وزارة الرياضة ان مختبر مكافحة المنشطات وضع تحت إدارة جامعة موسكو ولم يعد لوزارة الرياضة أي سلطة عليه.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا مطلع آذار/مارس لوضع نظام روسي "مستقل" لمكافحة المنشطات، مؤكدا نقل هذه السلطة من وزارة الرياضة الى "منظمة مستقلة" على غرار دول أخرى.

من جهة أخرى، أعلنت "وادا" الخميس أيضا انشاء هيئة مستقلة جديدة لاختبارات المنشطات، ولكنها اعترفت في الوقت ذلك انه لا يمكنها اجبار الاتحادات الرياضية على أن تخضع لاشراف هذه الهيئة.

وكانت اللجنة الاولمبية الدولية دعمت خطة انشاء هيئة مستقلة لاجراء فحوص المنشطات، وأكدت انها ستبدأ عملها قبل دورة الالعاب الاولمبية الشتوية 2018 في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية.