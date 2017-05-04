طواف جيرو: استبعاد دراجين ايطاليين بسبب المنشطات

وتم اكتشاف تنشط روفوني وبيتزاري من فريق باردياني في 25 و26 نيسان/أبريل على التوالي.

وكشف الاتحاد الدولي للدراجات أن الايطاليين تناولا مواد محظورة "تساعد على تحرير هرمونات النمو".

وكان بيراتزي (30 عاماً) الذي أحرز المركز الأول في مرحلة واحدة من الطواف عام 2014، سيقود فريق باردياني (درجة ثانية) الذي يشارك بموجب بطاقة دعوة من المنظمين.

في المقابل، كان من المفترض أن يشارك روفوني (26 عاماً) في الطواف للمرة الرابعة.

