سيطرة صينية على اليوم الأخير من كأس العالم للجمباز

في مسابقة جهاز المتوازي توج الصيني زوو جنج يان بذهبية المسابقة وتقدم على الألماني مارسيل نيجيوين الذي حصل على الفضية والسويسري بابلو براجير الذي نال البرونزية وجاء التركي فرحات أركان في المركز الرابع لهذه المسابقة.

وكان زوو جنج يان قد حصل على برونزية مسابقة جهاز الحلق التي أقيمت أمس الجمعة.

وفي مسابقة جهاز العقلة انتزع الصيني اكسايو ريو تنج الذهبية وتفوق على الكرواتي تين سربيتش الذي ظفر بالفضية والسويسري بيومان كريستيان الذي حصل على البرونزية.

وفي أولى مسابقات الرجال لليوم الختامي توج لاعب فيتنام تيونغ لي بالميدالية الذهبية في مسابقة جهاز حصان القفز وتفوق على الأرميني ارتور دافيتيان الذي نال الفضية فيما ذهبت البرونزية إلى الفنلندي هيكيكي سارانكيتي.

وفي منافسات السيدات، عادت الصينية لي تنغ صاحبة الـ16 عاماً وانتزعت الميدالية الذهبية لمسابقة جهاز الحركات الأرضية لتحقق الميدالية الذهبية الثانية لها في يوم واحد بعد أن توجت في وقت سابق بذهبية مسابقة عارضة التوازن لتصبح نجمة بطولة العالم وتتربع على عرش البطولة بلا منازع.

وفي هذه المسابقة جاءت الأسترالية إيميلي ليتلي في المركز الثاني وحصلت على الفضية فيما ذهبت البرونزية إلى الكرواتية انا دريك.

وقد توجت اللاعبة الصينية ليو تنج بالميدالية الذهبية لمسابقة جهاز عارضة التوازن، وكانت البطلة الصينية قد حلت في المركز الرابع في مسابقة جهاز المتوازي مختلف الارتفاعات التي أقيمت أمس الجمعة.

وقد نالت الميدالية الفضية للمسابقة اللاعبة الرومانية كاتالانيا بونور، فيما ذهبت برونزية المسابقة إلى الصينية الأخرى ليو هان وهي الميدالية الثانية لها في البطولة بعد ان نجحت في إحراز ذهبية مسابقة جهاز المتوازي مختلف الارتفاعات أمس.