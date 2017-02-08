سحب بطولة العالم للبياثلون من روسيا

واتخذ الاتحاد الدولي للبياثلون، وهي اللعبة الشتوية التي تمزج بين الرماية والتزلج للمسافات البعيدة، قراره بسحب البطولة من روسيا بعد مناقشات طويلة لتقرير ماكلارين بشأن التنشط الممنهج في روسيا بإشراف السلطات الرسمية، والذي كشف عن 31 حالة تنشط منظم بين الرياضيين الروس.

وقال بيان صادر عن الاتحاد الدولي للبياثلون أن: "اللجنة التفيذية تدعو روسيا إلى التخلي عن حقها باستضافة بطولة العالم لعام 2021"، كاشفاً بأن الاتحاد الدولي للعبة سيجرد بنفسه مدينة تيومن من حق استضافة البطولة إذا لم تأخذ روسيا المبادرة من تلقاء نفسها.

وفازت المدينة الواقعة في سيبيريا بحق استضافة البطولة في أيلول/سبتمبر الماضي على حساب بوكليوكا السلوفينية ونوفي ميستو التشيكية.

وسيعلن الاتحاد الدولي للعبة خلال جمعيته العمومية العام المقبل عن هوية المدينة التي ستستضيف البطولة عوضاً عن تيومن الروسية.

وسبق لروسيا أن تخلت عن استضافة نسخة 2017 من بطولة العالم للشبان في البياثلون، ومرحلة من بطولة العالم من تلقاء نفسها، مبررة قرارها حينها بأنها تريد أن تضع حداً لأي شبهات واشاعات.

وأسقط الاتحاد الدولي للبياثلون تهمة التنشط عن 22 رياضياً روسياً للافتقاد إلى الأدلة.