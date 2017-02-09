روسيا ترفض التنازل عن تنظيم مونديال البياتلون في 2021

وأكد ألكسندر كرافتزوف، رئيس الاتحاد الروسي للبياتلون، أن المؤسسة، التي يترأسها ستتخذ إجراءات ضد قرار الاتحاد الدولي.

وقال كرافتزوف في تصريحات لوكالة "تاس" للأنباء: "نحن نرفض تماماً التنازل طواعية عن تنظيم المونديال".

وكشف المسؤول الروسي أن بلاده ستسعى إلى إبطال قرار الاتحاد الدولي للبياتلون، حتى لو تطلب الأمر اللجوء للمحاكم المدنية العادية.

وأضاف كرافتزوف، قائلاً: "سنفكر في هذا الأمر، في رفع دعوى، وربما لن تكون أمام محكمة التحكيم الرياضي وحسب".

وكان الاتحاد الدولي للبياتلون قد قرر في اجتماع استثنائي له أمس الأربعاء سحب ملف تنظيم مونديال البياتلون من روسيا، على خلفية فضائح المنشطات، التي ضربت الرياضة الروسية مؤخراً.

وأمام مدينة تيومين، الواقعة غرب منطقة سيبيريا الروسية، التي فازت بشرف استضافة البطولة، مهلة حتى 24 شباط/فبراير الجاري من أجل التنازل عن حقها طواعية في التنظيم، حيث أكد الاتحاد الدولي لرياضة البياتلون أنه سيلغي نتائج التصويت على اختيار الدولة المنظمة وبدء عملية تصويت جديدة، في حال رفض روسيا التنازل.

ومن المقرر أن يتم اختيار المقر الجديد لبطولة العالم للبياتلون، وهي رياضة تجمع بين التزلج والرماية، في 2018.