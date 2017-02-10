رقم قياسي عالمي للكينية جيبتشيرتشير

واللافت أن جيبتشيرتشير البالغة 23 عاماً عانت من التهاب رئوي حاد نهاية العام المنصرم، وغابت عن السباقات لزهاء شهرين.

وتفوقت جيبتشيرتشير على مواطنتيها ماري كيتاني (1.05.13) وجويسيلين جيبكوسغي (1.06.08).

وأحرزت جيبتشيرتشير لقب بطولة العالم لنصف الماراثون في كارديف في 26 آذار/مارس 2016.

وفي رأس الخيمة الإماراتية، حلت الأثيوبية تيرونيش ديبابا، حاملة 3 ذهبيات أولمبية في المسافات الطويلة، خامسة (1.06.50).

ونالت جيبتشيرتشير جائزة مالية بقيمة 356 ألف درهم إماراتي (نحو 100 ألف دولار) لتحطيمها الرقم العالمي، و50 ألف درهم (13.612 دولار) لفوزها في السباق.