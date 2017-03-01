رياضات أخرى
Reuters

بوتين يقر بفشل نظام مكافحة المنشطات في بلاده

من قبل

اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء بأن نظام مكافحة استخدام المنشطات بين الرياضيين في بلاده "لم ينجح"، وذلك خلال تواجده بمدينة كراسنويارسك الواقعة شرق سيبيريا.

وأضاف بوتين في اجتماع، عقد ضمن التحضيرات لدورة الألعاب العالمية الجامعية لعام 2019، "هذا هو خطأنا، وعلينا أن نقول هذا بشكل مباشر ونعترف به".

وقال في التصريحات التي نشرها موقع الكرملين على الإنترنت، انه كان يعتمد على المحققين الفيدراليين "في الكشف عن كل المتورطين في هذا الأمر".

ونفى بوتين من جديد الادعاءات التي تشير إلى تورط مسؤولين روس في انتشار استخدام المواد المنشطة، وأكد قائلاً: "في روسيا لم يكن هناك نظام ممنهج من الدولة يدعم المنشطات، ولن يكون".

 
السابق الطبعة الأولى
اقرأ
الطبعة الأولى
التالي أولمبياد 2024: بودابست تسحب رس
اقرأ
أولمبياد 2024: بودابست تسحب رسمياً ترشحها