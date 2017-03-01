بوتين يقر بفشل نظام مكافحة المنشطات في بلاده

وأضاف بوتين في اجتماع، عقد ضمن التحضيرات لدورة الألعاب العالمية الجامعية لعام 2019، "هذا هو خطأنا، وعلينا أن نقول هذا بشكل مباشر ونعترف به".

وقال في التصريحات التي نشرها موقع الكرملين على الإنترنت، انه كان يعتمد على المحققين الفيدراليين "في الكشف عن كل المتورطين في هذا الأمر".

ونفى بوتين من جديد الادعاءات التي تشير إلى تورط مسؤولين روس في انتشار استخدام المواد المنشطة، وأكد قائلاً: "في روسيا لم يكن هناك نظام ممنهج من الدولة يدعم المنشطات، ولن يكون".