بطولة العالم للجمباز الفني في الدوحة تشهد عودة الأميركية بايلز

وغابت الرياضية البالغة 21 عاماً والمتوجة بأربع ذهبيات أولمبية، عن المنافسات في أعقاب دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، في ابتعاد استمر لنحو 15 شهراً، وستكون عودتها الأولى الى منافسة عالمية في البطولة التي تمتد عشرة أيام في قطر، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما يتوقع أن يبرز في البطولة الياباني كوهي أوشيمورا (29 عاماً) المتوج بستة ألقاب عالمية، والذي عاد إلى المنافسات في وقت سابق من هذا العام بعد تعرضه لإصابة في بطولة العام الماضي التي أقيمت في مدينة مونتريال الكندية.

وكان رئيس الاتحاد القطري للجمباز علي الهتمي قد قال في تصريحات سابقة، إن البطولة التي تستمر حتى الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، تشكل فرصة أولى للرياضيين لحجز مكانهم في أولمبياد طوكيو 2020.

وتقام البطولة في القاعة المقفلة لأكاديمية أسباير الرياضية في الدوحة، على مقربة من استاد خليفة في الدوحة، والذي سيستضيف بعد عام بطولة العالم لألعاب القوى.