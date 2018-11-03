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دوري أبطال أوروبا
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بايلز تخطف الأنظار في الدوحة

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أنهت البطلة الأولمبية سيمون بايلز، والتي فازت بميداليات ذهبية في بطولة العالم للجمباز أكثر من أي لاعبة أخرى، منافسات نسخة 2018 في الدوحة اليوم السبت بإضافة ميداليتين جديدتين إحداهما ذهبية.

AFP

ورفعت الأميركية بايلز حصيلتها من الميداليات الذهبية في كافة مشاركاتها في بطولة العالم إلى 14 عندما انتزعت المركز الأول في مسابقة الحركات الأرضية محققة الميدالية الذهبية الرابعة لها في الدوحة.  

وأضافت اللاعبة البالغة من العمر 21 عاماً ميدالية برونزية في منافسات عارضة التوازن لتنال سادس ميدالية لها خلال أسبوع ولتكون بذلك المرة الأولى منذ 1987 التي تنال فيها امرأة ميداليات في كل منافسة من منافسات بطولة العالم خلال نسخة واحدة.  

وبعد أن جمعت 20 ميدالية إجمالاً، عادلت بايلز رقم الروسية سفيتلانا خوركينا باعتبارها أكثر لاعبة جمباز تحقق ميداليات في منافسات بطولة العالم.  

وعلى الرغم من معاناتها من مشكلات بسبب حصية في الكلى تسببت في دخولها لغرفة الطوارئ في المستشفى قبل البطولة، انتزعت بايلز الميدالية الذهبية في نهائي الفرق وكل الأجهزة وحصان القفز والحركات الارضية وفضية العارضتين وبرونزية عارضة التوازن.  

وكان فوزها بلقب بطولة العالم لكل الأجهزة الرابع لها وهو ما يمثل رقماً قياسياً أيضاً.

الدوحة الجمباز
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