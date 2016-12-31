باخ: ريو أظهرت قدرة الرياضة على توحيد البشر

وقال باخ، في رسالة بمناسبة العام الجديد نشرها عبر الموقع الرسمي للجنة الأولمبية الدولية: "القوة الاستثنائية للرياضة التي تتمثل في توحيد كل البشرية، واحدة من أهم الأمور التي تمنحها لنا الألعاب الأولمبية في أوقاتنا العصيبة".

وأضاف: "في عالم يتزايد فيه الإرتياب والشكوك، تعدّ الرياضة مصدراً للمرح والإلهام للكثير من الناس، وتمنحنا الأمل في أنّ الطبيعة البشرية أكثر قوة من الأطراف التي تحاول تقسيمنا".

ووصف باخ أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 بأنّها "مدهشة" ولحظة نادرة للتوحد والصلابة لكل البشرية، كما وصف فريق اللاجئين في ريو بأنه "إشارة قوية على الأمل" مشيراً إلى أنّ نصف سكان العالم تابعوا الأولمبياد.

ولم يتطرّق باخ إلى المشاكل التي رافقت أولمبياد ريو دي جانيرو فيما يتعلق بإطلاق فعالياتها وسط حالة من الكساد الاقتصادي وقبل وقت قصير من باتهام رئيس البلاد ديلما روسيف بالتقصير، كما لم يتحدث عن فضائح المنشطات الروسية، في الوقت الذي تعرضت فيه اللجنة الأولمبية الدولية لانتقادات لاذعة بسبب تقاعسها عن فرض عقوبات شاملة عن البعثة الروسية في الأولمبياد.

وتحدّث باخ عن نتائج كارثية وتعهّد بإجراء تحقيقات شاملة وبعدها ستتخذ اللجنة الأولمبية الدولية قرارات مناسبة وتفرض عقوبات رادعة.