انطلاقة قوية لمنافسات بطولة العالم للجمباز في قطر

أسفرت نتائج اليوم الأول من بطولة كأس العالم للجمباز الفني، والتي يستضيفها الاتحاد القطري للعبة خلال الفترة من 22 إلى 25 آذار/مارس الجاري بأكاديمية أسباير، عن تأهل ثمانية لاعبين إلى الأدوار النهائية في مسابقة الحركات الأرضية رجال.

وتأهل كل من السويسري بابلو برغير، والتايواني هيونغ تانغ والروماني إيسكودراغول والتركي فرهات أركان والكازاخستاني مايلد كارمي والياباني ميش تاكيناكا والأرجنتيني أرثر دامنيتان والفنلندي أوسكار كارمين.

وفي المسابقة ذاتها، جاء اللاعبان المغربيان عبد الرزاق ناصر وحمزة حساني في المركزين الثالث عشر والخامس عشر على التوالي، وحل الأردني مجدي الحمود في المركز العشرين وجاء القطري أحمد نبيل، الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة، في المركز الثالث والعشرين من بين 26 لاعباً شاركوا في المسابقة.

وفي مسابقة حصان القفز رجال، تأهل إلى الأدوار النهائية كل من المجري كريستان بيركي والصينيان زوو صينغ يان وروتيغ أكساو والكرواتي فيليب يودي والأرميني أرثو دافيتيان والليتواني روبرت تفو روجال والياباني كيشي تاكيناكا والتركي فرهات أركان.

وفي نفس المسابقة، جاء الأردني أحمد أبو السعود في المركز العشرين، وحل القطري أحمد الدياني في المركز الثالث والعشرين، وجاء المغربي حمزة حساني في المركز السادس والثلاثين من بين 37 لاعباً شاركوا في هذه المسابقة.

وفي مسابقة حصان الحلق سيدات، تأهلت الصينية يان وانغ والأوزبكية أوكسانا كوسوفتان والأسترالية إيميلي لايتل والسلوفينية تيغا بلاك ومواطنتها تاغاسا كيسيلف والمجرية زوسوفا كوفاكس ولاعبة أذربيجان بوليا أنسانا والمغربية شيماء زمزامي.

وفي مسابقة متوازي سيدات، تأهلت الصينية لوان هوان ومواطنتها ليو تنغتنغ والأسترالية ميزن ريانا والمجرية كوفاكس زوسوفيا والأسترالية برون جوريجا والسلوفاكية كامينكار إيفانا والسويسرية جينارت لين وميركوفا فيندولا.