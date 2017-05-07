العثور على بطل الزلاجات الأميركي هولكومب ميتاً في غرفته

ولم تكشف اللجنة الأولمبية الأميركية في بيانها عن سبب وفاة هولكومب (37 عاماً).

وقال سكوت بلاكمون الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية الأميركية "العائلة الأولمبية بأكملها مصدومة وحزينة بسبب الخسارة المأساوية لستيفن هولكومب".

وأضاف "ستيف كان رياضياً هائلاً وشخصاً أفضل، مثابرته وإنجازاته كانت مصدر إلهام لنا جميعاً".

وشارك هولكومب مع الفريق الأميركي في ثلاث نسخ متتالية من الأولمبياد الشتوي وساهم في الفوز بالميدالية الذهبية في أولمبياد فانكوفر 2010 في منافسات ركوب الزلاجات للفرق الرباعية، وهي أوّل ميدالية ذهبية لأميركا في هذه المسابقة منذ عام 1948.

وفاز هولكومب بالميدالية البرونزية في منافسات ركوب الزلاجات للفرق الثنائية والرباعية في أولمبياد سوتشي 2014.

وعانى هولكومب من القرنية المخروطية ومرض في العين مما أثر كثيراً على

قوة نظره خلال مسيرته.