الرجوب يواصل رئاسته للجنة الأولمبية الفلسطينية

وأعلنت اللجنة التي تشكلت منذ شهرين للإشراف على الانتخابات، فوز الرجوب وأعضاء المكتب التنفيذي البالغ عددهم 15 بـ"التوافق" دون أي منافسة، وسط تصفيق ممثلي 26 اتحاداً من أصل 27.

ويتولى الرجوب (64 عاماً) رئاسة اللجنة منذ العام 2008، وهو يجمع إلى هذا المنصب، رئاسة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، ورئاسة المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطينية.

وتأتي إعادة انتخاب الرجوب بعد أيام من اجتماع عقدته في مدينة زوريخ السويسرية، لجنة مكلفة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) برئاسة الجنوب أفريقي طوكيو سيكسويل، لبحث النزاع حول أندية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

ويطالب الاتحاد الفلسطيني بوقف 6 أندية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، تلعب بدعم وادارة من الاتحاد الإسرائيلي، كونها تلعب على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وقدم سيكسويل "مسودة عن تقرير نهائي يتضمن توجيهات محددة"، على أن يعرض التقرير النهائي في مؤتمر للفيفا في أيار/مايو المقبل في البحرين.

وبحسب مصدر في الاتحاد الدولي، فان سيكسويل قدم ثلاثة خيارات ممكنة: اتخاذ قرار للحفاظ على الوضع الحالي "على رغم المخاطر القانونية المترتبة"، منح فترة 6 أشهر للاتحاد الإسرائيلي "لتصحيح وضع الأندية الستة المعنية"، أو الدعوة لعقد "مفاوضات جديدة بين الطرفين".

وكشف الرجوب أن التوصيات وصلت إلى الاتحاد الفلسطيني، وأنه سيتطرق اليها في مؤتمر صحافي يعقده الأسبوع المقبل.

وقال المسؤول الفلسطيني السبت ان "توصيات اللجنة ليست سيئة، وانما في مجملها تدين الاحتلال الإسرائيلي".