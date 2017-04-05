اعتزال الروسية ايشتشنكو الحائزة على 5 ذهبيات اولمبية في السباحة الايقاعية

اعلنت الروسية ناتاليا ايشتشنكو الحائزة على خمس ميداليات ذهبية اولمبية في السباحة الايقاعية، اعتزالها حسب بيان نشرته الاربعاء وكالة "آر-سبورت" الرياضية الروسية.

وقالت ايشتشنكو في البيان "لن اعود الى الرياضة كسباحة، لكني ان اترك بشكل كامل السباحة الايقاعية. كانت جزءا مهم من حياتي خلال ردح من الزمن، وبالتأكيد ستبقى معي".

وعينت ايشتشنكو التي فازت بذهبية الفرق في بكين (2008) ولندن (2012) وريو (2016)، نائبة لحاكم منطقة كالينينغراد، حسب وسائل الاعلام الروسية المختلفة.

وتوجت ايشتشنكو (30 عاماً) بذهبيتي الزوجي (ديو) في لندن وريو، واحرزت اكثر من 19 ميدالية ذهبية في بطولات العالم، فضلاً عن 12 ذهبية في بطولة اوروبا حتى اصبحت الرياضية الاكثر تتويجاً في السباحة الايقاعية.