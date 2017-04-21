اسياد 2018: خفض عدد الرياضات إلى 39

أعلن المجلس الاولمبي الاسيوي الجمعة خفض عدد الرياضات في برنامج دورة الالعاب الاسيوية الثامنة عشرة التي تستضيفها اندونيسيا صيف 2018 إلى 39، منها واحدة غير مؤكدة حتى الان.

وكان المجلس أعلن في السادس من آذار/مارس الحالي عقب زيارة لوفد منه إلى اندونيسيا لتفقد المنشآت والاستعدادات للاستضافة، أن الالعاب ستتضمن 42 رياضة حدا أقصى، منها 8 من خارج البرنامج الاولمبي.

لكن اندونيسيا أكدت في وقت لاحق أنها تريد برنامجا من 37 رياضة في الدورة.

وجاء الاتفاق على تخفيض عدد الرياضات في اسياد 2018 بعد زيارة لرئيس المجلس الاولمبي الاسيوي الشيخ احمد الفهد الصباح إلى جاكرتا هذا الاسبوع التقى فيها المسؤولين الاندونيسيين.

وقال مدير عام المجلس حسين المسلم في بيان "ان البرنامج الرياضي للالعاب انخفض الى 39 رياضة، 53 لعبة و426 مسابقة".

ويبقى عدد الرياضات أكثر مما كان عليه في دورة الالعاب الاسيوية السابقة في اينشون بكوريا الجنوبية صيف 2014 (36 رياضة)، منها رياضات من خارج البرنامج الاولمبي كالمصارعة الهندية والكابادي والووشو و"السوفت تنس".

كما يبقى أكثر من البرنامج الرياضي في دورة الالعاب الاولمبية الصيفية في طوكيو عام 2020 والذي يتضمن 33 رياضة، بعد اضافة خمس رياضات جديدة اليه.

وتدرج في الالعاب الاسيوية عادة رياضات من خارج البرنامج الاولمبي تحظى بشعبية في المنطقة الجغرافية التي تستضيفها.

وخرجت رياضة الكريكيت من برنامج آسياد اندونيسيا بعد ان اشتكى المجلس الاولمبي من أن الدول الرئيسية فيها لن ترسل فرقها القوية.

ومن الرياضات الجديدة في برنامج الالعاب الاسيوية، الفنون القتالية الاندونيسية، الطيران المظلي (باراغلايدينغ) والمزلاج المائي (جت سكي) والتسلق الرياضي.

ومن المحتمل أن ينخفض عدد الرياضات في الآسياد الى 38، لان اعتماد منافسات الفروسية مرتبط بانتخاب اتحاد اسيوي قبل عام على الاقل من انطلاق الالعاب المقرر في الثامن عشر من آب/اغسطس 2018.

وتواجه اندونيسيا العديد من التحديات في انجاز البنية التحتية الخاصة بالالعاب في الوقت المحدد.

ومنح المجلس الآسيوي اندونيسيا استضافة الالعاب في 2014 على هامش ألعاب اينشيون، بعد انسحاب فيتنام بسبب مشاكل مالية.

ولاندونيسيا تاريخ متقلب في تنظيم دورات متعددة الرياضة، فحين استضافت دورة العاب جنوب شرق اسيا في 2011 تميز الحدث بفضيحة فساد كبيرة وتأخير في انجاز المنشآت والبنية التحتية وتدافع قاتل في نهائي مسابقة كرة القدم.

وتقام منافسات الالعاب الاسيوية الثامنة عشرة في مدينتي جاكرتا وبالمبانغ من 18 آب/اغسطس حتى 2 أيلول/سبتمبر 2018.

وسبق لاندونيسيا أن استضافت الاسياد في جاكرتا عام 1962.