احتجاز منتخب الرماية الهندي بسبب نقله "أسلحة"

وأوقف عناصر جمارك المطار أفراد المنتخب بذريعة أن الشخص المسؤول عن تفتيش أمتعتهم غير متواجد، ثم سمح لهم بالمغادرة بعد 12 ساعة من الانتظار حسب ما ذكر لوكالة فرانس برس المتحدث باسم اتحاد الرماية راجيف باتيا.

وأضاف المصدر أن الرماة الذي أكدوا أنهم امتثلوا للإجراءات القانونية، طالبوا جمارك المطار بمزيد من التوضيحات.

وقال أحد الرماة فضل عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس "نحمل معنا كل الأوراق والوثائق اللازمة، ومع هذا لم يسمحوا لنا بالمغادرة. توجب علينا الانتظار ساعات طويلة حتى قدوم الشخص المسؤول".

وأضاف: "من المحزن أن تحدث مثل هذه الأمور مع رياضيين أعضاء في المنتخبات الوطنية. لقد خسرنا يومًا تدريبياً".

من جانبه، أعرب البطل الأولمبي ابهيناف بيندرا الذي منح بلاده أول ذهبية أولمبية في الرياضات الفردية، عن آسفه لما حصل في المطار في حسابه على "تويتر".

وكتب بطل رماية بندقية الهواء المضغوط لمسافة 10 أمتار في أولمبياد بكين 2008، "إنهم سفراء بلدنا. يجب ألا يعاملوا بمثل هذه الطريقة. هل يحصل مثل هذا للاعبينا في رياضة الكريكت؟" التي تحظى بشعبية واسعة في الهند.

من جانبه، قال رئيس الاتحاد رانيندر سينغ: "ماذا يمكن أن نقول غير أنه (ما حصل) محبط ومثير للدهشة؟".