اتحاد رفع الأثقال الروسي يجري اختبارات كشف الكذب

ومنع الرباعون الروس من المشاركة في دورة الالعاب الاولمبية الصيفية في ريو دي جانيرو العام الماضي. كما أوقف الاتحاد الدولي لرفع الأثقال الأسبوع الماضي، تسعة اتحادات بينها الروسي لمدة عام، بعدما أظهرت عمليات إعادة تحليل عينات من أولمبيادي بكين 2008 ولندن 2012، وجود مواد منشطة في عينات لرباعين منها.

ونقلت وكالات الانباء الروسية الثلاثاء عن رئيس لجنة مكافحة المنشطات في الاتحاد المحلي لرفع الأثقال ألكسندر بتروف قوله إن رباعة روسية "أكدت أنها تناولت مواد منشطة" من دون علمها.

أضاف "في أعقاب ذلك، قرر الاتحاد (الروسي) أنه في حال وجود تباين مع الرياضيين، سيتم إخضاع من يوافق على ذلك منهم، لفحص عبر جهاز كشف الكذب"، من دون ان يكشف اسم الرباعة او ما إذا كانت فعلاً خضعت لهذا الفحص.

وكان الاتحاد الدولي قرر السبت إيقاف تسعة دول هي أرمينيا وأذربيجان وبيلاروسيا والصين ومولدافيا وكازاخستان وتركيا وأوكرانيا، إضافة إلى روسيا، في أعقاب عملية إعادة تحليل العينات.

وبموجب هذه العقوبة، سيغيب رباعو هذه الدول عن بطولة العالم لرفع الأثقال، والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة في كانون الأول/ديسمبر المقبل.