إيقاف أربعة متزلجين روس مؤقتاً

وذكر الاتحاد الدولي- في بيان- أن هذه الاجراءات تم اتخاذها في ظل قيام اللجنة الأولمبية الدولية بإعادة فحص عينات جميع اللاعبين الروس الذين شاركوا في أولمبياد سوتشي في 2014.

ووفقاً لوكالة الأنباء الروسية (تاس)، فإن ستة رياضيين روس شاركوا في مسابقة التزلج على المزلقة في أولمبياد سوتشي، حيث حصل ألكسندر تريتياكوف على الميدالية الذهبية، فيما حصلت يلينا نيكيتينا على الميدالية الفضية.

وقال ريتشارد مكلارين المحقق التابع للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في التقرير الذي نشر يوم 9 كانون الأول/ديسمبر الجاري إن اكثر من 1000 رياضي روسي تورطوا في ممارسات واسعة النطاق لتعاطي المنشطات، والتي تضمنت التلاعب بالعينات في أولمبياد سوتشي.

وبدأت اللجنة التأديبية باللجنة الأولمبية الدولية التحقيق، ويتم إعادة فحص عينات اللاعبين الروس من سوتشي ومن كافة الدورات السابقة.

وقال ايفو فيرياني رئيس الاتحاد الدولي للتزلج :"الاتحاد الدولي ملتزم بضمان اتخاذ الخطوات اللازمة لاستعادة الثقة في الرياضة وهذا يتطلب مجهودات مشتركة من جميع أصحاب المصلحة. الاتحاد الروسي للتزلج أكد دعمه الكامل لتوضيح المسألة المتعلقة بهذه المزاعم".