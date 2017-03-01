أولمبياد 2024: بودابست تسحب رسمياً ترشحها

وصوّت 22 عضواً من المجلس البلدي لصالح سحب الترشيح، في مقابل 6 معارضين لخطوة السلطات المجرية.

وأعلنت بوادبست بلسان رئيس بلديتها ايستفان تارلوس في 22 شباط/فبراير سحب ترشيحها بعدما جمعت عريضة رافضة للاستضافة التواقيع الكافية لفرض استفتاء حول الترشح.

وتوصّل النقاش في المجلس البلدي الى خلاصة مفادها "ان الوحدة السياسية المطلوبة لدعم الترشيح لم تعد متوافرة".

ووقع العريضة 266 ألف شخص من اصل سكان المدينة البالغ عددهم 1.7 مليون شخص، وهو ما يوازي ضعفي العدد المطلوب لاجراء استفتاء.

ومع سحب ترشيح بودابست، انحصرت استضافة أولمبياد 2024 بين العاصمة الفرنسية باريس ومدينة لوس أنجليس الأميركية.

وكانت ايطاليا سحبت ملف العاصمة روما بعد رفض الرئيسة الجديدة لبلدية المدينة مواصلة سباق الاستضافة. وسيعلن اسم المدينة المنظمة خلال الدورة 130 للجنة الأولمبية الدولية في 13 أيلول/سبتمبر 2017 في ليما.

وتستضيف طوكيو أولمبياد 2020، علماً بأن النسخة الأخيرة أقيمت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية صيف 2016.

