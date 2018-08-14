

ويمثّل التعاقد مع اللاعب المتوّج صحبة زملائه في المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم 2018 في روسيا تعزيزاً مهماً للفريق الإيطالي الطامح إلى العودة لمنصة التتويجات.

وأعلن النادي الإيطالي في بيان "التعاقد مع بطل العالم لاعب خط الوسط ستيفن نزونزي في صفقة طويلة الأمد"، مشيرا إلى أن اللاعب البالغ 29 عاماً ينضم إلى الفريق "لقاء بدل أولي يبلغ 26,65 مليون يورو"، تضاف إليه حوافز ومكافآت تصل قيمتها إلى أربعة ملايين.

وأشار النادي إلى أن العقد يمتد أربعة أعوام، وسيرتدي القميص الرقم 42.

وقال نزونزي بحسب بيان روما "أنا سعيد جدا لوجودي هنا، ولكوني أصبحت لاعبا جديدا في روما (...) أريد دائما أن أتحسّن بصرف النظر عن العمر، الأهم هو أن تقدم أفضل ما لديك وتعمل بجد".

أضاف "أريد أن أقوم بذلك، أن أصبح لاعبا أفضل وأساعد الفريق من خلال لعبي وخبرتي".

وتقمّص نزونزي ألوان أميان (2007-2009) وبلاكبيرن روفرز (2009-2012) وستوك سيتي (2012-2015) وإشبيلية (2015-2018).