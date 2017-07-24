ميركاتو: وست هام ينهي التعاقد مع "تشيتشاريتو"

وسبق لوست هام أن أعلن قبل أيام عن توصله إلى اتفاق مع ليفركوزن بشأن مهاجم مانشستر يونايتد الإنكليزي السابق الذي وقع عقداً لثلاثة أعوام وسيسافر في الأيام القليلة المقبلة الى المانيا للالتحاق بزملائه الجدد الذين يتحضرون هناك للموسم الجديد.

وقال المهاجم المكسيكي الذي سيضع اسم تشيتشاريتو على قميصه "أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى وست هام يونايتد. بالنسبة لي، الدوري الإنكليزي الممتاز هو أفضل دوري في العالم وعندما سنحت الفرصة أمامي، كنت متلهفا للتوقيع مع هذا النادي".

وانضم تشيتشاريتو (29 عاماً) للوافدين الجدد الآخرين إلى وست هام وهم الحارس الدولي جو هارت (من مانشستر سيتي على سبيل الاعارة) والمدافع الأرجنتيني بابلو زاباليتا (كلاعب حر بعد انتهاء عقده مع سيتي أيضاً) والجناح النمساوي ماركو أرناوتوفيتش (من ستوك سيتي).

وسيكون وست هام التجربة الإنكليزية الثانية للاعب المكسيكي الذي انضم من ديبورتيفو غوادالاخاراً إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي في 2010، وأمضى مع الأخير أربعة مواسم (سجل 59 هدفا في 157 مباراة) قبل الانتقال الى ليفركوزن بعد موسم إعارة إلى ريال مدريد الإسباني (2014-2015).

وأحرز تشيتشاريتو لقب الدوري الإنكليزي الممتاز مرتين مع يونايتد خلال عهد مدربه السابق "السير" أليكس فيرغسون، وسجل 28 هدفاً في 54 مباراة لعبها مع باير ليفركوزن في الموسمين الماضيين.