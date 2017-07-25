مزاعم إسبانية ونفي فرنسي بشأن مبابي

على عالم كرة القدم أن يتحضر لصفقة قياسية جديدة في حال صدقت المصادر المقربة من صحيفة "ماركا" الإسبانية التي أشارت الثلاثاء الى أن ريال مدريد توصل الى "اتفاق مبدئي" مع موناكو بخصوص ضم المهاجم الواعد كيليان مبابي مقابل صفقة قد تصل الى 180 مليون يورو.

وبحسب صحيفة العاصمة واستناداً الى مصادر مقربة من المفاوضات، من المتوقع أن ينضم مبابي الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، الى ، بطل الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم "في الايام القليلة المقبلة" بعقد لمدة 6 مواسم مقابل مبلغ يتراوح بين 150 و160 مليون يورو بالإضافة الى مكافآت الاداء التي تتراوح بين 20 و30 مليون يورو.

لكن صحيفتي "لوباريزيان" و"نيس ماتان" الفرنسيتين سارعتا للإعلان أن موناكو بطل فرنسا نفى رسمياً هذا الخبر، إلا أن مناخ الشائعات والغمز وما يتبع من نفي، من الخصائص الطاغية في عمليات الانتقالات وموضوع مبابي يندرج في هذا الإطار، ما يعني أن نفي نادي الامارة قد لا يعني الكثير.

وأصبح مبابي بعد الموسم المميز الذي قدمه مع موناكو إن كان محلياً أو في دوري أبطال أوروبا، محط اهتمام اندية اوروبية كبرى مثل باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي الإنكليزي أو ريال مدريد الذي باع مؤخراً مهاجمه الفارو موراتا الى تشيلسي الإنكليزي مقابل 80 مليون يورو.

ويعتبر مبابي أهم اللاعبين الذين طرحتهم وسائل الاعلام في سوق الانتقالات الصيفية، ولا يتفوق عليه سوى نجم برشلونة الإسباني والمنتخب البرازيلي نيمار الذي تدور الشائعات حول رغبته بالخروج من ظل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والسبيل الى ذلك الانتقال الى سان جرمان في صفقة خيالية تصل الى 222 مليون يورو.

وفي حال كانت معلومات "ماركا" دقيقة، فسيكون انضمام مبابي الى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صفقة كبيرة بالنسبة للنادي الملكي الموجود حالياً في جولة اميركية تحضيرية وهو سيواجه مانشستر سيتي الأربعاء في لوس انجليس.

- تهديد باللجوء الى فيفا -

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، رفض المكتب الاعلامي لبطل اسبانيا واوروبا التعليق بشأن ما كشفته "ماركا"، فيما رد لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو على اسئلة الصحفيين بخصوص هذه المسألة، قائلاً من لوس انجليس عشية لقاء مانشستر سيتي: "لا يمكنني التحدث عن هذا الأمر. هذه أخبار قادمة من الخارج".

وواصل "مبابي، مثل نيمار، إنهما لاعبان كبيران، سيعززان صفوف اي فريق، لكنهما ليسا لاعبي ريال مدريد ونحن نملك أصلاً مهاجمين جيدين جدا".

وتصريح كاسيميرو لا يفصح عن شيء كما كانت الحال مع مدربه الفرنسي زين الدين زيدان الذي قال السبت من الولايات المتحدة أن فريقه يفتقد الى مهاجم بعد رحيل موارتا، لكنه اختار كلماته بدقة: "أنا لا أقول أننا نفتقد الى رأس حربة بل ينقصنا مهاجم واحد. هذا هو واقع الأمور. سنرى كيف سنتعامل مع الوضع".

وفي حال كان هذا المهاجم مبابي، فإن الفرنسي الذي سيحطم الرقم القياسي لمواطنه بول بوغبا المنتقل في صيف 2016 من يوفنتوس الإيطالي الى مانشستر يونايتد الإنكليزي مقابل 105 ملايين يورو، سيتقاضى سنويا "7 ملايين يورو خالية من الضرائب" بحسب "ماركا".

وينتهي عقد مبابي مع موناكو في 2019، وقد أظهر نادي الإمارة نيته الدفاع عن حقوقه من خلال تهديد الأندية الراغبة به باللجوء الى رابطة الأندية المحترفة في فرنسا وحتى الاتحاد الدولي "فيفا"، مضيفا على موقعه الرسمي "اتصلت اندية اوروبية كبرى بكيليان مبابي ومحيطه دون تصريح منا".

واشار نادي الإمارة الى رغبته بتذكير هذه الأندية بأن تصرفات من هذا النوع مخالفة للقوانين الفرنسية والدولية.

وسبق لموناكو أن خسر الاثنين نجمه الآخر بنجامان مندي الذي انتقل الى مانشستر سيتي في صفقة قياسية بالنسبة لمدافع إذ بلغت 58 مليون يورو.