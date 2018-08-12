وكان المهاجم الدولي الفرنسي انضم إلى أتلتيكو في العام 2016 قادماً من إشبيلية حيث لعب موسمين بعد قدومه من باريس سان جيرمان.

وبحسب وسائل الإعلام الإسبانية قُدّرت قيمة صفقة انتقال المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 31 عاماً بـ16 مليون يورو.

وسجّل غاميرو لأتلتيكو 27 هدفاً في 82 مباراة حيث لعب إلى جانب مواطنه أنطوان غريزمان، كما لعب مع المنتخب الفرنسي (13 مباراة و3 أهداف) في بعض من مباريات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم في روسيا التي توجت بلقبها فرنسا، إلا أن المدرب ديدييه ديشان استبعده من القائمة التي شاركت في النهائيات.



