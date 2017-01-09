تورينو يرفض عرضاً "خيالياً" من آرسنال لضم بيلوتي

وأكد بيتراشي في تصريحات تلفزيونية أن تورينو ليس لديه نية لبيع الدولي الإيطالي الذي سجل حتى الآن 14 هدفاً لناديه الموسم الحالي في مختلف المسابقات.

اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً، انضم إلى تورينو بعقد يمتد حتى عام 2021 قادماً من باليرمو في آب/ أغسطس من عام 2015.

ورداً على سؤال محدد حول محاولة آرسنال لضم اللاعب قال مدير النادي: "تلقينا بالفعل عرضاً بقيمة 65 مليون يورو من آرسنال لكن هذا المبلغ لا يعكس قيمة اللاعب".