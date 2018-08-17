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ميلان يضمّ الثنائي كاستييخو ولاكسال إلى صفوفه

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قال نادي ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الجمعة إنه ضمّ صامويل كاستييخو مهاجم فياريال ودييغو لاكسال لاعب وسط جنوى لصفوفه قبل وقت قصير من نهاية فترة الانتقالات في إيطاليا.

Reuters

وانضم كاستييخو (23 عاما) إلى فياريال في 2015 من ملقا وشارك في 30 مباراة في دوري الدرجة الأولى الإسباني الموسم الماضي وسجل ستة أهداف.  

ولعب الدولي لاكسال، الذي شارك مع منتخب بلاده أوروغواي عشر مرات، مع جنوى 32 مباراة في الدوري الإيطالي الموسم الماضي وسجل ثلاثة أهداف.

ويظهر لاكسال (25 عاما) بشكل منتظم في دوري الأضواء الإيطالي منذ 2013. ولعب ضمن صفوف إمبولي وبولونيا على سبيل الإعارة من إنتر.  

وكان من المقرر أن يحل جنوى ضيفا على ميلان في مستهل مباريات الدوري الإيطالي بعد غد الأحد. لكن المباراة تأجلت في أعقاب انهيار جسر في جنوى الثلاثاء الماضي ما أودى بحياة 38 شخصا على الأقل.
 

الدوري الإيطالي ميلان صامويل كاستييخو دييغو لاكسال
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