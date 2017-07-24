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AFP

ميركاتو: كريستال بالاس يضم ريديفالد من أياكس

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أعلن نادي كريستال بالاس الإنكليزي اليوم الاثنين عن تعاقده مع خايرو ريديفالد مدافع أياكس امستردام الهولندي لمدة خمسة أعوام.

وتدرج  ريديفالد (20 عاماً) في قطاعات الناشئين في أياكس وسجل ظهوره الأول في الدوري الهولندي الممتاز في 2013 وشارك منذ ذلك الحين في 93 مباراة على مستوى جميع المسابقات مع الفريق.

واشرف فرانك دي بوير المدير الفني لكريستال بالاس على تدريب ريديفالد خلال فترة تدريب أياكس ونجح في اقناع اللاعب بالانتقال إلى النادي الإنكليزي ليلعب تحت قيادته مجدداً.

ويجيد ريديفالد اللعب في مركز قلب الدفاع والظهير الأيسر ولاعب الوسط المدافع.

وقال ريديفالد للموقع الرسمي لكريستال بالاس "سعيد للغاية بالانضمام إلى كريستال بالاس وبفرصة اللعب في الدوري الإنكليزي الممتاز".

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