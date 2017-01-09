كارفاليو يلتحق بالعاصفة الصينية

وتعاقد (شنغهاي إس أي بي جي)، الذي يتولى تدريبه حالياً البرتغالي أندريه فيلاش بواش، المدرب السابق لتشيلسي، مؤخراً مع النجم البرازيلي أوسكار مقابل 60 مليون يورو، حسبما أفادت تقارير وسائل الإعلام.

وكان اكسي هوي، المدرب المساعد في شنغهاي، قد نشر رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "ويبو" قبل حسم الصفقة، قال فيها: "ريكاردو كارفاليو، إنه من الفخر أن تكون معنا في فريقنا".

ومن المنتظر أن ينتقل النجم السابق لتشيلسي الإنكليزي وريال مدريد الإسباني لصفوف النادي الصيني في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن موناكو الفرنسي في نهاية موسم 2015 - 2016.

وكان كارفاليو (38 عاماً) أحد عناصر المنتخب البرتغالي، الذي توج ببطولة كأس أمم أوروبا الأخيرة "يورو 2016" في الصيف الماضي.

وفاز كارفاليو بثلاثة ألقاب للدوري البرتغالي مع بورتو، قبل أن يرحل لصفوف تشيلسي، الذي لعب معه دوراً محورياً في تتويجه بثلاثة ألقاب في الدوري الإنكليزي وثلاثة ألقاب أخرى في بطولة كأس الاتحاد.

ورحل النجم البرتغالي المخضرم عن تشيلسي بعد ستة مواسم قضاها معه ليلعب ضمن صفوف ريال مدريد، الذي حصد معه لقب الدوري الإسباني موسم 2011- 2012، قبل أن ينضم لموناكو في 2013.

وكان شنغهاي أحد عملاقة الكرة الصينية، قد تعاقد في وقت سابق مع اللاعب البرازيلي هالك، نجم زينيت الروسي، في صفقة قياسية مقابل 46 مليون و100 ألف يورو، قبل أن يحطم هذا الرقم بالتعاقد مع مواطنه أوسكار.