فيليبي لويس طلب من أتلتيكو الموافقة على انتقاله لسان جيرمان (تقارير)

وأوردت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ لويس "طلب من ناديه السماح له بالمغادرة هذا الصيف من أجل إكمال انتقاله إلى باريس سان جيرمان"، مشيرة إلى أنّ النادي الفرنسي قدم عرضاً للاعب البالغ 33 عاماً.

وأشارت صحيفة "ليكيب" الى أنّ الاهتمام بلويس ينطلق من رغبة المدرب الجديد لسان جيرمان الألماني توماس توخيل، في تعزيز صفوف الفريق قبل إقفال فترة الانتقالات الصيفية في 31 آب/أغسطس الحالي.

وأوضحت الصحيفة أنّ التركيز الأساسي لتوخيل الذي يقود بطل فرنسا هذا الموسم خلفاً للإسباني أوناي إيمري، هو ضم ظهير أيسر، لتعزيز خياراته في المركز الذي يشغله عادة في الفريق الفرنسي كورزاوا، لاسيما وأنّ النادي لم يعوّض انتقال الإسباني يوري برشيش إلى أتلتيك بيلباو.

ويرتبط لويس بعقد مع أتلتيكو حتى حزيران/يونيو 2019، ما يثير اهتمام سان جيرمان لكونه يمكن أن يحصل على خدمات لويس لقاء بدل مالي أقل مما لو كان عقده طويل الأمد.

وأوضحت "ليكيب" أنّ سان جيرمان يقترح على اللاعب عقدا لثلاثة أعوام، معولاً على "جاذبية" برازيلية في صفوفه نظراً لوجود نيمار وتياغو سيلفا وماركينيوس، ما قد يساهم في اللاعب بالانضمام.

كما أشارت إلى أنّ اللاعب يرغب في المشاركة في المباريات بشكل أكبر، وأن إبقاءه على مقاعد الاحتياط في مباراة الكأس السوبر الأوروبية ضد ريال مدريد (2-4 بعد التمديد) هذا الأسبوع، كان حاسماً في تحديد رغبته بالرحيل عن فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني.

