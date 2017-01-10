فيردر بريمن يعير مدافعه دياني إلى ميتز الفرنسي

وكان دياني (27 عاماً) قد انضم إلى بريمن قادما من رين الفرنسي في الصيف الماضي لكنه أخفق في إثبات نفسه بالفريق الألماني خلال الفترة الماضية.

ويستمر عقد إعارة دياني إلى ميتز حتى نهاية موسم 2017-2018.

وكان اللاعب السنغالي دياني قد بدأ مسيرته الاحترافية بنادي ميتز ولعب أيضاً لفريق فرايبورغ في الدوري الألماني (بوندسليغا).

ويخضع بريمن حالياً لمعسكر تدريبي في ملقة وسيستأنف مشواره بالبوندسليغا عقب نهاية العطلة الشتوية، بلقاء بوروسيا دورتموند في 21 كانون الثاني/يناير الجاري.