فقير باقٍ مع ليون بعد فشل المفاوضات مع ليفربول

وأوضح النادي في بيان: "نبيل فقير باقٍ مع ليون (...) إلاّ في حال وجود عروض أخرى".

ويأتي هذا الإعلان من جانب النادي قبل انطلاق المباراة الثالثة والأخيرة ضمن استعدادات منتخب "الديوك" ضد الولايات المتحدة في ملعب ليون وفي وجود نبيل فقير الذي تمّ اختياره ضمن تشكيلة فرنسا، لكن لم المدرب ديدييه ديشان لم يشركه أساسياً في المباراة.

وجاء في البيان: "المفاوضات الثلاثية الأطراف مع ليفربول ونبيل فقير من أجل انتقال قائد ليون (إلى النادي الانكليزي) لم تفض إلى نتيجة، وقرّر نادي ليون وضع حد لها هذا المساء عند الساعة 20,00 (18,00 بتوقيت غرينيتش)".

ويأتي إعلان وقف المفاوضات بعد قليل من تأكيد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لوغرايت أنّ مهاجم ليون والمنتخب نبيل فقير "أجرى زيارة طبية وهو في الطريق للانتقال" إلى ليفربول الإنكليزي.

وقال لوغرايت في تصريح لوكالة فرانس برس وإذاعة فرنسا قبل ساعات من المباراة الاستعدادية الأخيرة لفرنسا ضد الولايات المتحدة في ليون "هناك مفاوضات، وقد يطول الوقت. كانت هناك زيارة طبية وهي قيد التحليل الآن".

وأضاف: "هذا الأمر ينطبق على جميع اللاعبين الكبار. في كل مرة يكون لاعب في السوق، هناك سعر. الشاري يحاول أن يخفض هذا السعر، والبائع يحاول أن يرفعه. وهذا يستغرق وقتاً".

وتابع: "في كل حال، اجتمعت معه طويلاً صباح اليوم. إنه كليا لمنتخب فرنسا الان. بالتأكيد يهتم بحياته الخاصة، لكنه بتصرف منتخب فرنسا".

وأكد لوغرايت أيضاً: "حتى لو لم يذهب، ليست كارثة بالنسبة له. إنه يحب كرة القدم ومسرور هنا في ليون ، لكن في هذه اللحظة، أقول بصدق إنه لا يفكر إلا بمنتخب فرنسا".

ونفى نادي ليون الجمعة "الأخبار المضللة" التي نشرتها وسائل إعلام انكليزية وفرنسية بشأن توصله إلى اتفاق مع نادي ليفربول الإنكليزي للتعاقد مع قائده نبيل فقير مقابل 53 مليون جنيه استرليني (أكثر من 60 مليون يورو).

وأشارت وسائل إعلام انكليزية وفرنسية، بينها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" وصحيفة "ليكيب"، الجمعة إلى أنّ صفقة اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً، قد أنجزت عملياً.

غير أنّ ليون أصدر بياناً أكّد فيه أنه "في هذه الفترة من الانتقالات حيث أنّ مجرد أي شائعة تبدو وكأنها حقيقة، يودّ ليون التأكيد أنّ المعلومات الموثوقة هي فقط التي يتم نشرها على موقع النادي".