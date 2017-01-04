عرض صيني خيالي من أجل أوباميانغ

وأشارت الصحيفة المتخصصة أن النادي الصيني يسعى إلى ضم أوباميانغ (27 عاماً) مقابل صفقة قيمتها 150 مليون يورو وراتب سنوي بقيمة 41 مليون يورو في الموسم الواحد.

وسجل أوباميانغ 22 هدفاً لدورتموند في 21 مباراة هذا الموسم مع دورتموند، وسيشارك مع بلاده في كأس الأمم الأفريقية المقبلة على أرضه خلال الشهر الحالي..

وشهدت سوق الانتقالات الصينية فورة غير مسبوقة في الأيام الماضية، إثر انتقال البرازيلي أوسكار والأرجنتيني كارلوس تيفيز والبلجيكي أكسل فيتسل مقابل مبالغ ضخمة.

