سان جيرمان يحسم تعاقده مع الألماني الشاب كيهرر بعقد لخمسة أعوام



ونقل موقع سان جيرمان عن الألماني البالغ 21 عاما قوله "لا يمكنني تصوّر ناد أفضل من أجل دفع تطوري وتحقيق أهدافي".

وأصبح كيهرر ثاني لاعب يلتحق ببطل الدوري الفرنسي هذا الصيف بعد الحارس الإيطالي المخضرم جانلويجي بوفون الذي انضم اليه بعد انتهاء عقده مع يوفنتوس.

وأشار رئيس نادي باريس سان جيرمان القطري ناصر الخليفي إلى أن "عدة أندية أوروبية كبرى كانت تسعى خلف توقيعه (كيهرر)، ووقع خياره على باريس سان جيرمان لمواصلة ارتقائه في كرة القدم الأوروبية"، مضيفا "هذا التعاقد يتماشى مع سياستنا في إنتاج واستقطاب نجوم الغد الموهوبين، بهدف مساعدتهم على التحسن بجانب لاعبين رائعين ذوي خبرة".

وودّع كيهرر فريقه السابق بالقول في حسابه على انستاغرام "من صبي الكرات في كنابنشميده (أكاديمية شالكه)، إلى الفريق الأول، لقبي مع المنتخب الألماني للشباب وفوزي الأول على أرضنا في لقاء الدربي (ضد بوروسيا دورتموند). خلال الفترة التي أمضيتها في شالكه، لم أتعلم الكثير وحسب، بل التقيت أناسا رائعين ساعدوني على التحسن وجعلوني الشخص واللاعب الذي أنا عليه الآن".

وختم "أنا ممتن جدا لذلك".

وسيكون كيهرر قلب الدفاع الرابع في تشكيلة سان جيرمان ومدربه الجديد الألماني توماس توخيل، إلى جانب البرازيليين تياغو سيلفا وماركينيوس والفرنسي بريسنل كيمبيمبي.

