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الدوري الإنكليزي الممتاز
ميركاتو

تورينو يضمّ سوريانو وزازا على سبيل الإعارة

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أعلن نادي تورينو الإيطالي لكرة القدم الجمعة التعاقد مع لاعب خط الوسط الدولي روبرتو سوريانو قادما من فياريال الإسباني، ومواطنه المهاجم سيموني زازا قادما من فالنسيا، على سبيل الإعارة لموسم.

AFP

ولم يكشف النادي قيمة الصفقة بشأن سوريناو (27 عاما)، والذي انتقل إلى فياريال في صيف العام 2016، مشيرا إلى أن صفقة إعارته تشمل خيار شرائه بشكل نهائي في نهاية الموسم المقبل.

وولد سوريانو ونشأ في ألمانيا وتطور في الفئات العمرية لنادي بايرن ميونيخ، قبل الانضمام إلى فريق ما دون 19 عاما لسمبدوريا. ودافع اللاعب عن ألوان ناديي إمبولي وسمبدوريا، قبل الانتقال إلى فياريال.

وخاض لاعب خط الوسط الهجومي ثماني مباريات دولية مع إيطاليا.

أما زازا (27 عاما)، فسبق له الدفاع عن ألوان أندية عدة منها يوفنتوس وساسوولو وسمبدوريا الإيطالية، ووست هام الإنكليزي، علما أنه انتقل من يوفنتوس إلى فالنسيا في صيف العام الماضي.

وخاض اللاعب 17 مباراة دولية مع المنتخب الإيطالي.
 

تورينو فياريال روبرتو سوريانو
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