تقرير: ماتيتش على بعد خطوة من مانشستر يونايتد

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" اليوم الأحد أن مانشستر يونايتد وافق على دفع 40 مليون جنيه استرليني لضم ماتيتش (28 عاماً) الذي شارك في 40 مباراة مع تشيلسي في الموسم الماضي.

وكان يوفنتوس يرغب في ضم اللاعب الصربي أيضاً ولكن النادي الإيطالي انسحب من الصفقة وبات يسعى الآن للتعاقد مع بليز ماتويدي لاعب باريس سان جيرمان أو ستيفن نزوني لاعب إشبيلية.

وسيصبح ماتيتش ثالث صفقات مانشستر هذا الصيف بعد فيكتور ليندولف وروميلو

لوكاكو.

وقد ينضم ماتيتش إلى مانشستر في غضون الأيام القليلة المقبلة من أجل اللحاق بالمواجهة أمام ريال مدريد الإسباني في كأس السوبر الأوروبي في الثامن من آب/اغسطس المقبل.