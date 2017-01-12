برشلونة يسعى لضم الإنكليزي أدام لالانا

ويتبقى للاعب الإنكليزي البالغ من العمر 28 عاماً موسمين في تعاقده مع ليفربول، ولكنه قد ينتقل إلى صفوف العملاق الكتالوني، إذا لم يتمكن فريق المدرب الألماني يورغن كلوب من اختتام الموسم الحالي محتلاً أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنكليزي.

ويمر لالانا بحالة فنية رائعة تحت قيادة كلوب، حيث سجل سبعة أهداف في 18 مباراة بالدوري الإنكليزي هذا الموسم، وساهم في تعضيد موقف الفريق في صراعه مع نظيره تشيلسي على صدارة الجدول.

وثارت شائعات في الفترة الأخيرة تؤكد اهتمام برشلونة بالتعاقد مع فليبي كوتينيو، نجم وسط ليفربول، إلا إن النادي الكتالوني قد يغير وجهته إلى النجم الدولي الإنكليزي (لالانا)، إذا لم يفلح في الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي.