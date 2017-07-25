البرازيلي مايا إلى ليل

وأكد ليل انتقال مايا من سانتوس، فيما ذكرت صحيفة "لا فوا دو نور" أن قيمة الصفقة بلغت 14 مليون يورو، ما يجعلها الأغلى في تاريخ النادي.

وخاض اللاعب البالغ 20 عاماً ثلاث مباريات مع المنتخب البرازيلي وكان في التشكيلة الأولمبية التي توجت بالذهبية الأولى في تاريخ بلاده الصيف الماضي خلال اولمبياد ريو بصحبة نجم برشلونة الإسباني نيمار.

وانضم مايا الى مواطنيه لويز اراويو وتياغو منديز اللذين التحقا بليل هذا الصيف، كما حال المدرب بييلسا الذي وصل الى الفريق في حزيران/يونيو الماضي.

وأنهى ليل الموسم الماضي في المركز الحادي عشر، وهو يطمح لأن يعيده بييلسا الى مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2014-2015 حين فشل في الوصول الى دور المجموعات بخروجه من الدور الفاصل على يد بورتو البرتغالي.