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كأس العالم روسيا FIFA 2018
ميركاتو

البرازيلي كوستا إلى يوفنتوس بشكل نهائي

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أكد نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم الخميس أنه فعّل بند شراء المهاجم الدولي البرازيلي دوغلاس كوستا من بايرن ميونيخ الألماني مقابل 40 مليون يورو.

Reuters

 

وكان كوستا انتقل إلى صفوف يوفنتوس الصيف الماضي من الفريق البافاري على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء مقابل 40 مليون يورو.

وكان كوستا أحد أبرز لاعبي يوفنتوس الموسم الماضي وساهم بشكل كبير في إحرازه الثنائية المحلية (الدوري للمرة السابعة توالياً والكأس للمرة الرابعة توالياً) بتسجيله 6 أهداف مع 14 تمريرة حاسمة في 47 مباراة في مختلف المسابقات.

وقال النادي في بيان: "يوفنتوس فعّل بند الشراء النهائي لدوغلاس كوستا من بايرن ميونيخ مقابل 40 مليون يورو يتم دفعها على مدى عامين ماليين"، مضيفاً "يوفنتوس واللاعب وقّعا عقداً حتى 30 حزيران/يونيو 2022".

وتابع يوفنتوس أنّ بطل ألمانيا يمكن أن يتقاضى مبلغاً إضافياً بقيمة مليون يورو حسب العروض المستقبلية لكوستا.

وكان كوستا انضم إلى بايرن ميونيخ قادماً من شاختار دونتسك الأوكراني عام 2015 مقابل 30 مليون يورو.

دوغلاس كوستا بايرن ميونيخ الألماني يوفنتوس الإيطالي
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