البرازيلي كوستا إلى يوفنتوس بشكل نهائي

وكان كوستا انتقل إلى صفوف يوفنتوس الصيف الماضي من الفريق البافاري على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء مقابل 40 مليون يورو.

وكان كوستا أحد أبرز لاعبي يوفنتوس الموسم الماضي وساهم بشكل كبير في إحرازه الثنائية المحلية (الدوري للمرة السابعة توالياً والكأس للمرة الرابعة توالياً) بتسجيله 6 أهداف مع 14 تمريرة حاسمة في 47 مباراة في مختلف المسابقات.

وقال النادي في بيان: "يوفنتوس فعّل بند الشراء النهائي لدوغلاس كوستا من بايرن ميونيخ مقابل 40 مليون يورو يتم دفعها على مدى عامين ماليين"، مضيفاً "يوفنتوس واللاعب وقّعا عقداً حتى 30 حزيران/يونيو 2022".

وتابع يوفنتوس أنّ بطل ألمانيا يمكن أن يتقاضى مبلغاً إضافياً بقيمة مليون يورو حسب العروض المستقبلية لكوستا.

وكان كوستا انضم إلى بايرن ميونيخ قادماً من شاختار دونتسك الأوكراني عام 2015 مقابل 30 مليون يورو.